Austro-Iraner im Iran in Haft: Grund weiter unklar

Ein Austro-Iraner, der in Wien den Doktor in Maschinenbau machte wurde vor Monaten im Iran inhaftiert. Der Grund der Verhaftung scheint noch unklar.

Von der bereits monatelang andauernden Inhaftierung eines gebürtigen Iraners, der in Wien den Doktor in Maschinenbau machte und 1980 die österreichische Staatsbürgerschaft erwarb, berichtet am Mittwoch "Der Standard". Es handelt sich demnach um den Generalsekretär der österreichisch-iranischen Freundesgesellschaft, Massud (Masoud) Mossaheb.

Grund für die Verhaftung scheint unklar

Der Grund der Verhaftung des österreichisch-iranischen Doppelstaatsbürgers Mossaheb Ende Jänner bei einem Aufenthalt in Teheran scheint unklar. Ex-Verteidigungsminister Werner Fasslabend, Präsident der Freundesgesellschaft zur Pflege der bilateralen Verbindungen zwischen dem Iran und Österreich, appellierte in der Zeitung an den iranischen Präsidenten Hassan Rouhani und Außenminister Mohammad Javad Zarif, in dieser "absolut unverständlichen und absurden Angelegenheit" für "Klarheit und rechtsstaatliche Prinzipien" zu sorgen. Die iranische Botschaft in Wien beantwortete eine Anfrage des "Standard" zu dem Fall nicht.