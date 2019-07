Austro Control-Treffen: Verspätungen im Flugverkehr möglich

Heute finden bei der Austro Control Betriebsversammlungen statt, weswegen Verspätungen am Flughafen Wien-Schwechat befürchtet werden.

Rund um Betriebsversammlungen bei der Austro Control am Dienstag könnte es vormittags und nachmittags zu leichten Einschränkungen des Flugverkehrs kommen, etwa zu Verspätungen am Airport Wien-Schwechat, wird in Luftfahrtkreisen befürchtet.