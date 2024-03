"Austrian World Summit" in Wiener Hofburg mit Neuerung

Am 20. Juni findet die achte Ausgabe des "Austrian World Summit" (AWS) in der Wiener Hofburg statt. In diesem jahr gibt es eine Neuerung.

Arnold Schwarzeneggers Climate Initiative kündigte für die achte Ausgabe des "Austrian World Summit" (AWS) in der Wiener Hofburg die "Solutions Expo" an. Unternehmen, NGOs, Start-ups und Organisationen werden Umwelt-Lösungen im Erdgeschoss der Hofburg präsentieren. An Messeständen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Lösungen vorzustellen.

Expo bei "Austrian World Summit" in Wiener Hofburg für Besucher kostenlos

Die Veranstaltung läuft unter dem Motto "Be useful: Tools for a Healthy Planet" und ist von Schwarzeneggers neuestem Buchtitel inspiriert, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Die "Solutions Expo" sei für alle Besuchenden kostenlos zugänglich. Das Ziel sei ein breites Publikum für den Klimaschutz zu begeistern und zu zeigen, was schon alles möglich ist.

Zahlreiche heimische Politiker kommen zu "Austrian World Summit" in Wiener Hofburg

Neben Gastgeber Arnold Schwarzenegger übernimmt Bundespräsident Alexander Van der Bellen 2024 wieder den Ehrenschutz für die Konferenz. Von Seiten der österreichischen Politik werden Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne), Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) erwartet. Als Repräsentanten der Wirtschaft sind die Leading Partner der Konferenz, Klemens Hallmann von Hallmann Holding und Jan Jenisch von Holcim mit dabei. Als weitere Gäste wurden Andy Schleck, Gewinner der Tour de France 2010 und die nigerianische Geschäftsfrau und Unternehmerin Omoyemi Akerele genannt. Zu Beginn des Nachmittagsprogramms ist ein Auftritt der Band "The BossHoss" angekündigt.

Grüne Investitionen Thema bei "Austrian World Summit" in Wiener Hofburg

Inhaltlich wird es in einem Panel unter anderem um grüne Investitionen und um die Überwindung finanzieller Hindernisse für Klimaschutzmaßnahmen gehen. "Ich bin überzeugt, dass wir die erste Generation sind, die es schaffen kann, nachhaltig und gleichzeitig mit hoher Lebensqualität zu leben", hieß es von Monika Langthaler, Direktorin des AWS und der Schwarzenegger Climate Initiative, anlässlich der achten Ausgabe.