Austrian School of Government zur Ausbildung von Beamten beschlossen

Für die Aus- und Fortbildung der öffentlich Bediensteten richtet die Bundesregierung eine "Austrian School of Government" ein.

Die beim Beamtenministerium angesiedelte Austrian School of Government wird mit ihren Services allen Bildungseinrichtungen des Bundes und der Länder zur Verfügung stehen. Ebenfalls angeboten werden die Beauftragung und Analyse von Studien in Bezug auf Entwicklungen am Arbeitsmarkt sowie auf fachliche- und Managementanforderungen, das Erstellen von Leitlinien sowie die Koordinierung von Curricula und Ausbildungskonzepten. Von großer Bedeutung ist die enge Zusammenarbeit mit dem tertiären Bereich, mit Universitäten, Fachhochschulen und Wissenschaftsorganisationen. Die Austrian School of Government vermittelt an der Schnittstelle zwischen den Bildungseinrichtungen des Öffentlichen Dienstes und dem tertiären Bereich.