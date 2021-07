Austrian Bowl: Meister-Duell zwischen Vienna Vikings und Raiders

Am kommenden Samstag wird dei Austria Bowl XXXVI zwischen den Vienna Vikings und den Swarco Raiders am Innsbrucker Tivoli ausgetragen.

Für die Wiener geht es um ihre 16. Meisterschaft in der Austrian Football League (AFL), die Tiroler visieren Titel Nummer acht an. Im Vorfeld des Finales wollte keiner der beiden Headcoaches, Chris Calaycay (Vikings) und Kevin Herron (Raiders), in die Rolle des Favoriten schlüpfen.

Eigentlich sollte das Meisterschaftsfinale in der St. Pöltener NV Arena ausgetragen werden. Doch vergangene Woche musste der American Football Bund Österreich (AFBÖ) plötzlich umplanen, da St. Pölten aufgrund des schlechten Rasenzustandes im Stadion auf einmal nicht mehr zur Verfügung stand. Einige schlaflose Nächte beim AFBÖ und einige Absagen (Wiener Neustadt, Amstetten) später gab es grünes Licht aus Innsbruck. Die Raiders dürfen sich also quasi über Heimrecht freuen.

Erneut treffen Vienna Vikings und Swarco Raiders aufeinander

Mit Ausnahme der Jahre 2016 und 2020 (coronabedingt) lautete seit dem Jahr 2011 die AFL-Finalpaarung immer Wien gegen Tirol. Die letzten beiden Austrian Bowls 2018 und 2019 waren eine Beute der Raiders. Amtierender Meister sind aber die Vikings, die im Vorjahr den Titel in einer "best-of-five"-Serie gegen die Graz Giants gewannen. Aufgrund der Coronapandemie hatten aber nur diese beiden Teams überhaupt an der Meisterschaft teilgenommen.

Auch Raiders-Headcoach Kevin Herron erwartet einen großen Kampf. "Beide Teams werden ihr Herzblut aufs Feld legen. Das ist so ein 'Do-or-die'-Moment, wo du noch einmal mehr abrufen kannst. In so einem Spiel ist immer alles möglich. Ich glaube, dass man gar nicht so sehr über Favoriten redet, sondern da geht es auch viel um Tagesform und wer es mehr will."