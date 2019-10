Austria Wien will Angstgegner WSG Tirol bei Heimspiel die Stirn bieten

Nach Siegen gegen Altach und Sturm Graz soll auch das dritte Heimspiel der Wiener Austria in der Generali Arena ein voller Erfolg werden.

Die Austria will am Samstag mit einem Erfolgserlebnis gegen einen Angstgegner in die zweite Hälfte des Bundesliga-Herbstdurchgangs starten. "Es hat keiner von uns diese zwei Niederlagen vergessen", erinnerte Trainer Christian Ilzer am Donnerstag an die Erfolge der WSG Tirol in den bisherigen Duellen in der Saison. "Jetzt haben wir zu Hause die Möglichkeit, ein anderes Gesicht zu zeigen."