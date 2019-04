Austria Wien wankt ratlos durch Meistergruppe

Gestern konnte die Austria Wien in der Meistergruppe wieder nicht überzeugen. Ibertsberger ist nach dem wiederholten Rückschlag im Europacup-Rennen ratlos.

“Wir haben die Schnauze voll”, skandierte der harte Fankern der Violetten nach dem enttäuschenden Remis noch lange nach Schlusspfiff. Dazwischen gab es Parolen gegen AG-Vorstand Markus Kraetschmer. Der stellte sich wie die Kapitäne Alexander Grünwald und Florian Klein der bis an den Spielfeldrand vorgestoßenen Anhängerschaft. Er könne mit dem Unmut gegen seine Person leben, sagte Kraetschmer davor. Er sprach von “stümperhaften Fehlern” bei den Gegentoren. “Trotz der Anstrengungen der letzten Tage haben wir nicht das gesehen, was wir uns erwarten”, meinte der Manager.

Das Heimspiel gegen St. Pölten sollte richtungsweisend für die Ambitionen der Wiener im Saisonfinish sein. Schlussendlich zeigte das Remis auf, warum die in der Meistergruppe nach wie vor sieglose Austria Gefahr läuft, zum zweiten Mal in Folge die Europacup-Teilnahme zu verpassen. Den Gegentoren von Luan (57.) und Michael Ambichl (77.) gingen individuelle Patzer voraus, die bei den Favoritnern des öfteren zu sehen sind. Ohne die gesperrten Michael Madl und Alexander Grünwald präsentierte sich die Austria im Spielaufbau auch ohne Ideen. Zu viele Spieler, davon auch die meisten Sommer-Zugänge, agieren unter ihrer Normalform.

Klein sprach von Verunsicherung in der Mannschaft. “Das einzige, das helfen würde, ist ein Sieg.” Auch trage es nicht dazu bei, dass man wegen Verletzungen und Sperren jede Woche verändert agieren müsse, betonte der ehemalige Teamspieler. Ausgerechnet Alon Turgeman schoss am Mittwoch beide Tore (59., 70.) für die Austria. Der Israeli war im Frühjahr bisher über Kurzeinsätze nicht hinaus gekommen. Der Eindruck bleibt bestehen, dass die sportliche Leitung noch immer an einer Erfolgself bastelt, während die Chance auf das Ticket für den Europacup immer kleiner wird.

“Jeder kann sich ausrechnen, dass es mit dem heutigen Tag nicht leichter geworden ist”, meinte Kraetschmer dazu. Man stehe “in der verdammten Pflicht, Lösungen zu finden”. Am Sonntag wartet das Auswärtsspiel in St. Pölten, danach geht es zu Hause gegen Salzburg weiter. Gelingt in St. Pölten wiederholt kein voller Erfolg, droht gegen den Meister womöglich schon ein “Endspiel” um einen Startplatz in der Europa-League-Qualifikation. Den könnte die Austria bei einem Cupsieg der Salzburger auch als Fünfter noch über das Play-off erreichen.