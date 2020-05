Austria Wien-Vorstand erwartet bald "vernünftige Lösung"

Markus Kraetschmer, der Vorstandsvorsitzende von Fußball-Bundesligist Austria Wien, sieht nach der Ankündigung des Sportministers schon Licht am Horizont für einen baldigen Liga-Neustart.

"Es scheint wirklich so zu sein, dass wir zu einer vernünftigen Lösung in den nächsten Stunden oder Tagen kommen", sagte Kraetschmer am Montag bei einer Pressekonferenz des Clubs mit Blick auf die anvisierte Wiederaufnahme des Spielbetriebs.