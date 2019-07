Austria Wien verliert gegen WSG Tirol: Die Stimmen zum Spiel

Gestern Abend verlor Austria Wien gegen die Aufsteiger WSG Tirol mit einem 1:3. Hier sind die Stimmen zum Spiel.

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): "Das war ein Spiel zum Genießen. Von so einem Traumstart haben wir nur träumen können. Unser Matchplan ist 1:1 so umgesetzt worden, wie wir ihn eintrainiert haben. Wir haben versucht, die Räume im Zentrum eng zu machen. Die Umschaltsequenzen waren traumhaft. Unser Ziel war, das Tiroler Publikum abzuholen. Wir haben es abgeholt. In den letzten 25 Minuten hat es uns nach vorne gepeitscht."