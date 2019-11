Austria Wien und Admira trennten sich torlos

Die Wiener Austria konnte auch nach der Länderspielpause nicht aus dem Tief finden. Beim Schlusslicht FC Admira musste man sich mit einem 0:0 begnügen.

Austria Wien verliert weiter an Boden

Die Austria verlor damit im Kampf um einen Platz in der Meisterrunde weiter an Boden. Die Violetten liegen nun schon acht Punkte hinter dem TSV Hartberg. Das Gastspiel der Steirer in Favoriten am kommenden Samstag ist damit die letzte realistische Chance der Austria, vielleicht doch noch an die Top 6 heranzukommen.