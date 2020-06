Austria Wien siegt im Geisterspiel gegen die Admira

Die Wiener Austria konnte beim Anstoß der Bundesliga nach der Corona-Pause gegen Admira einen Sieg einfahren. Damit führen die Favoritner die Tabelle weiter an.

Die Wiener Austria ist am Dienstag mit einem Sieg in die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Favoritner gewannen im eigenen Stadion gegen die Admira mit 1:0 und führen damit die Tabelle zwei Punkte vor dem SCR Altach an, der beim SV Mattersburg ein 1:1 erreichte. Der SKN St. Pölten feierte gegen WSG Tirol einen 5:0-Auswärtssieg und gab die Rote Laterne an den Aufsteiger ab.