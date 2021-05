Austria Wien sichert sich mit 2:1-Sieg gegen WAC letztes Ticket für Europacup

Die Wiener Austria hat sich am Sonntag das letzte Europacup-Ticket in der Bundesliga gesichert. Die "Veilchen" setzten sich im Play-off-Final-Rückspiel beim WAC mit 2:1 durch.

Die Truppe von Coach Peter Stöger setzte sich am Sonntag im Play-off-Final-Rückspiel beim WAC mit 2:1 durch und behielt nach dem Heim-3:0 mit 5:1 die Oberhand. Dadurch sorgten Patrick Pentz und Co. für einen versöhnlichen Abschluss einer durch das Verpassen der Meisterrunde verkorksten Saison, sie steigen in der 2. Quali-Runde zur Conference League ins internationale Geschehen ein.