Austria Wien: Robert Ibertsberger bis Saisonende Cheftrainer

Am Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass Robert Ibertsberger die Wiener Austria bis Saisonende als Cheftrainer betreuen wird.

Wie AG-Vorstand Markus Kraetschmer am Donnerstag im Vereins-TV bekannt gab, wolle man sich auf der Suche nach dem ab Sommer arbeitenden Coach der Violetten “die notwendige Zeit” nehmen. “Das ist eine so wichtige Entscheidung, dass wir uns hier nicht hetzen lassen wollen”, sagte Kraetschmer.

Der vormalige Assistenzcoach Ibertsberger folgte vor knapp drei Wochen dem beurlaubten Thomas Letsch nach. Unter seiner Leitung gab es in der abschließenden Runde des Bundesliga-Grunddurchgangs ein 0:1 bei Sturm Graz. Am Sonntag startet die Austria auswärts bei Meister Salzburg in die Meistergruppe.