Austria Wien nach 0:0 gegen Altach drei Partien sieglos

Am Samstag trennten sich Austria Wien und SCR Altach mit einem torlosen 0:0-Remis. Die Wiener sind daher seit drei Partien sieglos.

Während Austria Wien-Trainer Stöger im Vergleich zum Auftritt in der Steiermark nur eine Änderung vornahm, würfelte Altach-Trainer Alex Pastoor sein Team nach dem enttäuschenden Gastspiel in Wien bei Rapid (1:3) ordentlich durcheinander. Sechs Änderungen gab es in der Startelf, nur zwei waren durch die Verletzungen Emir Karic und Alain Wiss nicht zu vermeiden. Philipp Netzer und Chinedu Obasi mussten etwa vorerst auf der Ersatzbank schmoren.