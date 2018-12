Austria Wien: Letsch-Stuhl wackelt nach Sieg nicht mehr

Austria-Trainer Thomas Letsch hat sich mit dem 6:1-Kantersieg im 328. Wiener Derby gegen Rapid eine ruhige Winterpause gesichert.

Die Favoritner sind vier Runden vor der Punkteteilung in der Fußball-Bundesliga voll auf Kurs in Richtung Meisterrunde, gegen den Lokalrivalen wurde der dritte Sieg in den jüngsten vier Runden fixiert. Nach der bitteren 1:2-Niederlage in Mattersburg gaben die Austrianer mit dem höchsten Derby-Sieg in der Bundesliga-Geschichte sowie seit 50 Jahren eine imposante Antwort.