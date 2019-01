Austria Wien leiht Kevin Friesenbichler dem WAC

Fußball-Stürmer Kevin Friesenbichler wechselt innerhalb der Bundesliga für sechs Monate von Austria Wien zum WAC.

Der 24-jährige Kevin Friesenbichler, der seit Sommer 2015 bei der Austria unter Vertrag steht, wird zunächst ein halbes Jahr leihweise mit Option an die Kärntner abgegeben. Wie die Austria am Samstag per Aussendung mitteilte, verzichtete Friesenbichlers Ex-Club Benfica Lissabon auf das theoretische Rückkaufsrecht.