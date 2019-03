Austria Wien: Ibertsberger soll Verein aus dem Tief führen

Nach dem Aus von Letsch ist nun Robert Ibertsberger eingesprunger. Er soll die Wiener Austria aus dem Tief führen.

Robert Ibertsberger ist wieder einmal eingesprungen. Vor fast exakt einem Jahr stand der Ex-Teamspieler beim WAC als Chefcoach an der Linie, nun soll er die Wiener Austria aus dem Tief führen. Damals wie heute werkt Ibertsberger freilich interimistisch. Bei der Austria soll er nun seine Chance erhalten. In Graz könnte der 42-Jährige am Sonntag Werbung in eigener Sache machen.