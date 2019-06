Austria Wien holte niederländischen Linksverteidiger Cavlan

Der niederländische Linksverteidiger Caner Cavlan wurde fix bei der Austria Wien verpflichtet.

Muhr: Konnten spielstarken Linksverteidiger gewinnen

"Mit Cavlan ist es uns gelungen, einen spielstarken Linksverteidiger für uns zu gewinnen, der vor allem auch aufgrund seiner Offensiv-Qualitäten gut zu uns passt", meinte Austria-Sportdirektor Ralf Muhr über den Neuzugang. Cavlan schoss in der vergangenen Saison vier Tore und lieferte sieben Assists für den Tabellen-14. "Ich hatte ein großartiges Jahr in Holland, konnte sehr gute Leistungen abliefern. Ich habe auch davor in der Türkei wichtige Erfahrungen gesammelt. Jetzt will ich bei Austria Wien beweisen, dass ich ein guter Fußballer bin", sagte der Neo-Violette.