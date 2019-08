Austria Wien holt Palmer-Brown leihweise von ManCity

Wie am Montag in einer Aussendung mitgeteilt wurde, holt Bundesligist Austria Wien leihweise Innenverteidiger Erik Palmer-Brown von Englands Meister Manchester City bis Saisonende.

Die Favoritner besitzen außerdem eine Kaufoption für den 22-jährigen, wie sie am Montagvormittag in einer Aussendung mitteilten.

Palmer-Brown wechselt zu Austria Wien

Palmer-Brown war schon vor knapp zwei Wochen in der Generali-Arena zu Gast, machte sich vor Ort ein genaueres Bild von der Austria, von der Infrastruktur und den Möglichkeiten, die der Club bietet. Der zweifache US-Teamspieler (gegen Bolivien und Frankreich) war danach von einem Wechsel in Österreichs Bundeshauptstadt überzeugt.

In der Vorsaison war Palmer-Brown an den niederländischen Club NAC Breda verliehen und absolvierte in der höchsten Spielklasse 18 Partien. Im Frühjahr 2018 spielte er beim belgischen Erstligisten KV Kortrijk, kam dort neunmal zum Einsatz. Davor hatte der US-Amerikaner für Sporting Kansas City in der Major League Soccer gespielt, ehe er im Jänner 2018 im Alter von 20 Jahren von Manchester City gekauft worden war.