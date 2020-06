Austria Wien gegen WSG Tirol: Die Stimmen zum Spiel

Sei es Quali-Gruppe oder nicht - die Wiener Austria kostet derzeit ein seltenes Gefühl aus. Drei Liga-Siege en suite gelangen den Favoritnern zuletzt im August 2017.

Die Austria kann mit dem Europa-League-Play-off planen. Nach einem verdienten 2:1 beim vormaligen Angstgegner Wattens bauten die Wiener am Samstag die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga aus, der Top-zwei-Platz sollte ihnen nicht mehr zu nehmen sein. Die Spannung hoch halten ist nun das Motto der Violetten. "Jetzt nachzulassen wäre fatal", wusste Christian Ilzer.

Wattens mit Roter Karte

Thomas Silberberger (Trainer WSG): "Die Austria hat schon die Qualität mit Nachspielzeit 55 Minuten mit einem mehr, da braucht es sehr viel Glück, dass man was holt. Aber wir waren heute mit Sicherheit nicht gut genug für die Bundesliga. Wir müssen jetzt schon wach werden. Wenn wir uns so präsentieren wie heute elf gegen elf (Spieler, Anm.), da müssen die Fetzen fliegen. Wir müssen die Zweikämpfe entschlossener führen. Das eins gegen eins defensiv, desolater geht es nicht mehr. Wir haben noch vier Spiele, wir haben es in eigener Hand, fertig."