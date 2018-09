Austria Wien gegen Sturm Graz: Die Stimmen zum Spiel

Mit etwas Glück konnte die Wiener Austria im ÖFB-Cup Titelverteidiger Sturm bezwingen. Für Trainer Thomas Letsch ist ein Sieg ein Sieg.

Standard-Tor der Wiener Austria

Philipp Hosiner (Sturm Graz): “Wir haben bis zum 0:1 ein sehr gutes Spiel gemacht. Leider sind wir nicht in Führung gegangen. Dann sind wir – wie so oft in letzter Zeit leider – aus einem Standard in Rückstand geraten. Wir können nicht viel anderes machen, als es im nächsten Spiel wieder zu probieren.”