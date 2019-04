Austria Wien gegen SKN St. Pölten: Die Stimmen zum Spiel

Die Wiener Austria bleibt weiterhin das Schlusslicht in der Meistergruppe nach dem Heimspiel gegen den SKN St. Pölten. Hier sind die Stimmen zu Spiel.

Robert Ibertsberger (Trainer Austria): “Es ist eine sehr große Enttäuschung, wir haben uns viel vorgenommen. Es ist schwierig, das jetzt zu analysieren. Es ist unverständlich, dass wir, nachdem wir uns einen Vorteil erarbeiten, wieder so die Ordnung verlieren, den Konter zulassen und das 2:2 kassieren. Das darf so nicht passieren. Es sind Sachen dabei gewesen, wo wir Dinge vermissen lassen, um mit einem Sieg aus der Partie rauszugehen. In der Offensive waren wir vor allem in der ersten Halbzeit viel zu kompliziert unterwegs. Das hätten wir viel einfacher zu Ende spielen können.”