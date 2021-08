Austria Wien gegen Austria Klagenfurt: Die Stimmen zum Spiel

Es zieht sich wie ein roter Faden durch die violetten Saisonen: Die Wiener Austria plagt sich mit dem Toreschießen, während die Klagenfurter Austria weiter mit dem Videoassistenten fremdelt.

Manfred Schmid hatte vor der Partie die Effizienz und Konsequenz vor dem Tor bekrittelt und musste sich nach dem neuerlich verpassten ersten Saisonsieg der Wiener Austria in seiner Einschätzung bestätigt sehen. "Wir haben zwei Themen: Den letzten Pass, der oft schlampig gespielt wird und der Umgang mit unseren Großchancen, der grob fahrlässig ist", sagte Schmid, dessen Team nach nur drei erzielten Toren und zwei Punkten gemeinsam mit dem WAC das Tabellenende ziert.

Austria Wien fand schwer ins Spiel

Manfred Schmid (Austria-Wien-Trainer): "Wir haben schwer ins Spiel reingefunden, dann ist es ein wenig besser geworden. Für die zweite Hälfte haben wir ein paar Dinge angesprochen, das hat dann besser funktioniert. Was ärgerlich ist, ist der Umgang mit unseren Chancen. Wir haben zwei Themen: Den letzten Pass, der oft schlampig gespielt wird und der Umgang mit unseren Großchancen, der grob fahrlässig ist. Vom Willen und der Leistung her kann ich der Mannschaft für die zweite Hälfte nur gratulieren. Es ist schade, dass wir uns kein Erfolgserlebnis geholt und drei Punkte mitgenommen haben."

Klagenfurt mit dem Ergebnis zufrieden

Peter Pacult (Klagenfurt-Trainer): "Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, wir nehmen das gerne mit. Aber im Spiel selber haben wir Mitte der ersten Halbzeit Probleme bekommen. Und zweite Halbzeit ist überhaupt der Faden komplett gerissen. Da sind wir einfach zu weit auseinandergestanden in Abwehr zur Offensive. Die Laufwege haben nicht mehr so gestimmt. Jeder tiefe Pass von denen ist praktisch angekommen. Unser Vorteil war, dass wir 1:0 durch diese Standardsituation in Führung gegangen sind. Leider haben wir dann diese Räume nicht nützen können."