Austria Wien gegen Altach: Die Stimmen zum Spiel

Am Mittwoch konnte die Austria über Altach mit 1:0 triumphieren. Hier die Stimmen zum Spiel.

Die lange spielbestimmenden Altacher waren am Ende zu ineffektiv. Bei einem Lattenschuss von Sidney Sam hatten die Vorarlberger Pech. Auf die Austria wartet nun am Samstag das nächste Heimspiel gegen Hartberg, das Rückspiel in der Oststeiermark steigt für die Elf von Christian Ilzer am kommenden Mittwoch.