Austria Wien gegen Admira: Die Stimmen zum Spiel

Die Wiener Austria spielte am Dienstag gegen die Admira ein 0:0-Unentschieden. Hier die Stimmen zum Spiel.

Peter Stöger (Austria-Trainer): "Es waren einige wenige Torchancen auf beiden Seiten. Wir haben in zwei Situationen auch Glück gehabt. Aber wir hatten auch Möglichkeiten, das Unentschieden ist, denke ich, gerecht. Wir haben jetzt ein paar Spiele mit einer relativ kleinen Gruppe gemacht, man hat gesehen, das wir nicht mehr so frisch sind. Die Admiraner haben das sehr gut gemacht, haben auch Größe und Körperlichkeit ins Spiel gebracht. Wir waren nicht so flink auf den Beinen, dass wir das ausnützen konnten. Wenn du so spielst, muss du mit dem Punkt auch zufrieden sein."