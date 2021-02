Austria Wien gab Verteidiger Jarjue leihweise ab

Die Wiener Austria hat Verteidiger Maudo Jarjue leihweise nach Schweden abgegeben.

Der 23-Jährige aus Gambia wird zu Vizemeister Elfsborg IF wechseln, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt gab. Der Vertrag läuft für ein Jahr. In Schweden wird eine Ganzjahresmeisterschaft gespielt, das Transferfenster ist deshalb noch offen. Jarjue bestritt für die Austria in dieser Saison vier Einsätze in der obersten Spielklasse und war zweimal im ÖFB-Cup im Einsatz.