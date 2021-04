Austria Wien feilte bis zuletzt an Lizenz-Unterlagen

Die Wiener Austria hat bis zuletzt an den fehlenden Unterlagen gebastelt, um die Lizenz für die kommende Saison noch zu ergattern. Zeit ist theoretisch bis Mitternacht.

Austria Wien will Lizenz im zweiten Anlauf erlangen

Gönner und Sponsoren sollen inzwischen jene Summe - sieben Millionen Euro wurden kolportiert - aufgestellt haben, um die Lizenz im zweiten Anlauf noch zu erlangen. Drahtzieher bei den "Freunden der Austria" soll Vizepräsident Raimund Harreither sein. Sein Unternehmen verlängerte den Sponsorvertrag am Dienstag um drei Jahre, mit Sharp blieb ein weiterer Sponsor an Bord. "Es ist ein Zeichen, es geht um den Verein. In den letzten Tagen gab es eine Welle der Unterstützung für die Austria, in diesem Sog wollen einige helfen", sagte Harreither.