Austria Wien: Erneute Coronatests vor Match gegen Dortmund

Nach zwei Coronafällen bei der Wiener Austria wurden die Akteure am Freitag erneut Testungen unterzogen. Fallen die Tests negativ aus, steht auch dem ersten Vorbereitungsspiel gegen Borussia Dortmund nichts im Wege.

Gegen den deutschen Top-Club tritt die Austria am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF Sport+) in Altach an.

Austria Wien: Erneute Coronatests vor Testspiel gegen BVB

Sollte ein Test freilich positiv ausfallen, wird das Aufeinandertreffen mit Dortmund aller Voraussicht nach ins Wasser fallen. Am Mittwoch hatte die Austria einen zweiten Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus vermeldet, nachdem bereits am Sonntag ein Test positiv ausgefallen war. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen wurde vom Club ausgeschlossen.

Der Start der Sommer-Vorbereitung am Montag verlief bei den Favoritnern angepasst: Stögers Ansprache an die Spieler erfolgte mit einigen Metern Abstand von der Tribüne aus. Seit Mittwoch trainieren Stöger wie auch seine beiden Assistenztrainer Jochen Fallmann und Gerhard Fellner mit den Spielern aber wieder gemeinsam am Rasen. Die beiden von einer Ansteckung mit Covid-19 betroffenen Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, die zehn Tage eingehalten werden muss.