Austria-Wien-Coach hofft auf Team-Training ab Montag

Die Wiener Austria ist heiß auf die Rückkehr ins normale Training. Coach Christian Ilzer hofft mit einem Beginn am 4. Mai, ein Meeting mit dem Sport- und Gesundheitsministerium soll am Donnerstag Klarheit bringen.

Austria-Trainer Christian llzer hat eine baldige Rückkehr in den Wettkampfmodus im Visier. "Wir sehnen uns danach und hoffen, dass wir ab Montag mit dem Mannschaftstraining beginnen können, um den Spielern eine Perspektive zu geben", wurde der Steirer am Donnerstag in einer Aussendung des Fußball-Bundesligisten zitiert.