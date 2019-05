Austria Wien besiegte WAC mit 2:0 und wahrt Chance auf Platz drei

Mit einem 2:0 gegen den WAC holte Austria Wien am Sonntag den dritten Sieg in den letzten vier Spielen und wahrten damit die Chance auf Platz drei.

Der WAC ließ die erste Chance aus, die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League zu fixieren. Tore der “Notnägel” Bright Edomwonyi (55.) und Alexandar Borkovic (67.) bescherten der nach Seitenwechsel verbesserten Austria den ersehnten Heimsieg. Die Hausherren beendeten das Spiel nach Gelb-Rot für James Jeggo in der 60. Minute zu zehnt. Kommenden Sonntag treten die Favoritner auswärts beim LASK an, der WAC empfängt zu Hause das noch um den vierten Rang kämpfende Sturm Graz.