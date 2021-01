Austria Wien besiegte Horn im Test

Die Wiener Austria hat den SV Horn im letzten Test vor dem Start ins Bundesliga-Frühjahr mit 8:0 besiegt.

"Acht Treffer gegen einen Zweitligisten sind natürlich gut, die Gegenwehr am Wochenende wird aber schon eine ganz andere werden, das muss man auch sagen. In Summe war der Auftritt heute sehr in Ordnung", meinte Austria-Trainer Peter Stöger, der bis auf Torhüter Patrick Pentz zur Halbzeit komplett durchwechselte. Seine in der Tabelle nur auf Platz zehn liegende Mannschaft trifft am Samstag auswärts auf die SV Ried.#