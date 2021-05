Austria Wien besiegt Hartberg: Die Stimmen zum Spiel

Sie stritten, freuten sich, zitterten und jubelten am Ende doch: Die Profis der Wiener Austria haben sich in einem für ihre Ambitionen wichtigen Spiel mit dem 3:1-Sieg gegen Hartberg belohnt. Hier die Stimmen zum Spiel.

Peter Stöger (Austria-Trainer): "Wir haben das Spiel verdient gewonnen, haben das Spiel über einen langen Zeitraum dominiert, hatten gute Chancen, haben es uns aber selbst schwer gemacht. Wie es so oft ist, ist Hartberg mit einer Superaktion retour gekommen. Dann hast du ein wenig Angst im Spiel drin, und Angst ist ein schlechter Begleiter. Alles in allem sind wir mit dem Auftritt sehr zufrieden, weil vieles, was wir machen wollten, haben wir sehr gut gemacht. Jetzt ist es wichtig zu zeigen, dass diese Gruppe, mit all diesen Fragezeichen rundherum, alles unternimmt, um in den Europacup zu kommen."