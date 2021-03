Austria-Spieler Pichler nach Foul für fünf Spiele gesperrt

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat eine saftige Strafe gegen Austria-Profi Benedikt Pichler ausgesprochen. Der Offensivspieler wurde wegen rohen Spiels für fünf Partien gesperrt.

Pichler war am Sonntag beim 1:2 der "Veilchen" auswärts gegen Sturm Graz für ein rüdes Foul an Sandro Ingolitsch ausgeschlossen worden. Der Verteidiger erlitt dabei einen Riss des Kreuzbandes, Innenbandes und Meniskus und wird am Dienstag operiert, er dürfte bis Jahresende ausfallen.

Entschuldigung von Pichler und Austria Wien

Pichler ist mit Ingolitsch befreundet und war noch während des Spiels auch bei ihm in der Kabine. "Ich habe ihm nur das Beste gewünscht, mich zehntausend Mal bei ihm entschuldigt und wir sind nach wie vor in Kontakt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich niemals so in einen Zweikampf gehen würde - ich habe ihn nicht einmal gesehen. Leider kann ich nichts mehr tun, um es zu ändern", wurde der 23-Jährige in einer Aussendung zitiert. Es sei sein erster Platzverweis gewesen, nachdem er zuvor in dieser Saison in 20 Spielen nicht einmal eine Gelbe Karte gesehen habe.