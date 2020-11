Austria gegen gegen SKN St. Pölten: Stimmen zum Spiel

Am Sonntag endete das Spiel zwischen Austria Wien und dem SKN St. Pölten mit 1:1. Hier die Stimmen zum Spiel.

In letzter Minute konnte die Austria Wien am gestrigen Sonntag eine Schlappe abwenden. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

1:1-Unentschieden: Die Stimmen zum Spiel

Peter Stöger (Austria-Trainer): "Wir waren mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden, das war viel zu wenig. Wir haben reagiert, zur Pause das eine oder andere erklärt, wie wir uns das vorstellen, und personell Veränderungen vorgenommen. Die Reaktion war okay, das ist, was wir sehen wollen. Wir hatten mehr Strafraumsituationen, in der ersten Halbzeit war ja nicht zu erkennen, ob St. Pöltens Verteidigung gut drauf ist. Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden. Aber das Remis ist nicht unverdient. Auch wenn ich mit dem Punkt nicht zufrieden bin."