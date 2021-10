Austria erleidet 0:1-Niederlage gegen WAC: Die Stimmen zum Spiel

Die Wiener Austria hat in der Fußball-Bundesliga eine 0:1-Niederlage gegen den Wolfsberger AC erlitten. Hier die Stimmen zum Spiel.

Robin Dutt (WAC-Trainer): "Fühlt sich ungewohnt an, ein 1:0 kenne ich in Wolfsberg noch nicht. Es war ein taktisch kompliziertes Spiel in der ersten Halbzeit. Wir mit ganz gutem Ballbesitz, aber beide Mannschaften sind nicht das letzte Risiko gegangen. Trotz allem haben wir den Druck sukzessive erhöht. Der Treffer von Tai vor der Halbzeit hat uns in die Karten gespielt. Wir haben diesmal deutlich besser verteidigt und letztlich auch durch harte Arbeit einmal 1:0 gesiegt. Wir haben damit auch eine neue Ebene. Das haben sie eigentlich ganz ordentlich gemacht."