Ausstellung in Japan: Bürgermeister Ludwig schickt Steffl auf Reisen

Steffl aus Wien in Japan: Ausstellungen in Tokio und Osaka

Auch Bürgermeister Ludwig half beim Verpacken der Gemälde. Er machte das Ölgemälde “Der Stephansdom in Wien” von Maler Rudolf von Alt aus dem Jahr 1834 versandfertig. Dabei standen ihm Wien Museum-Direktor Matti Bunzl, Sammlungsleiterin Ursula Storch und Projektleiterin Laura Tomicek unterstützend zur Seite. Tomicek wird die Exponate außerdem nach Japan geleiten.Doch nicht nur die Steffl-Ansicht wird in Japan ausgestellt. Auch Werke von Gustav Klimt und Egon Schiele sowie Arbeiten der Wiener Werkstätte werden zu sehen sein. Die Ausstellung “Vienna on Path to Modernism” wird von 24. April bis 5. August im National Art Center in Tokio und ab 27. August bis 8. Dezember im National Museum of Art in Osaka ausgestellt sein. Grund für die Schau ist das 150-jährige Jubiläum diplomatischer Beziehungen zwischen Japan und Österreich. Bei der Ausstellung wird die politische und gesellschaftliche Vorgeschichte in der Stadt bis zur klassischen Wiener Moderne rund um die vorletzte Jahrhundertwende beleuchtet.

(APA/Red)