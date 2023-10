Ausstehende Besetzung des Weisungsrates: SPÖ ortet "Skandal"

In der ausstehenden Postenbesetzung des Weisungsrates durch die türkis-grüne Bundesregierung sieht die SPÖ "einen Skandal".

Die Arbeitsunfähigkeit und das Zerwürfnis der Koalition habe einen "neuen Tiefpunkt" erreicht, so Yildirim. Die zuständige Justizministerin Alma Zadic (Grüne) schob in einer Anfragebeantwortung an Yildirim dem Koalitionspartner ÖVP den schwarzen Peter zu.

Die vom Rechtsschutzbeauftragten getroffene Vorauswahl für die Bestellung der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Weisungsrates habe man bereits Anfang des Jahres an die Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs und Verwaltungsgerichtshofs sowie an die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs zur allfälligen Stellungnahme übermittelt, erläuterte Zadic in der Anfragebeantwortung. Nach Einlangen der Rückmeldungen sei ein Ministerratsvortrag vorbereitet und an den Koalitionspartner ÖVP übermittelt worden.