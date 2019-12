"Außergewöhnliche Maßnahme": LaudaMotion unter erhöhte Aufsicht gestellt

Die österreichische Ryanair-Tochter LaudaMotion ist von der Luftfahrtaufsichtsbehörde Austro Control unter "erhöhte Aufsicht" gestellt worden.

"Umgehende Verbesserungen" sind erforderlich

Im Zuge einer Überprüfung bei der Billigfluglinie im Wartungsbetrieb seien "Mängel in der Organisation" festgestellt worden, die eine "umgehende Verbesserung" erforderten, berichtete der Austro Control-Sprecher. Die "erhöhte Aufsicht" bedeute im Grunde, dass man nun "ein genaues Auge auf die Erfüllung aller Auflagen" haben werde, erklärte er. Allerdings handle es sich bei den beanstandeten Bereichen "nicht um Sicherheitsrelevantes" - "der Flugbetrieb ist jedenfalls sicher", unterstrich Pohanka. LaudaMotion kündigte eine schriftliche Stellungnahme, die am späten Nachmittag aber noch ausständig war.

"Austrian Wings" hatte berichtet, dass der Airbus A320 der LaudaMotion am Montag der Vorwoche in Dublin aufgrund technischer Probleme am Boden bleiben musste. Das auf Luftfahrtszwischenfälle spezialisierte Portal "Aviation Herald" hatte nähere Details des Fluges von Wien in die irische Hauptstadt berichtet: Zuerst habe es Probleme mit dem Funk gegeben, dann seien während des Fluges zweimal übel riechende Dämpfe ("fume events") aufgetreten. Eine Passagierin fiel in Ohnmacht, das Kabinenpersonal klagte über Unwohlsein und Kopfweh. Das Flugzeug musste demnach nach der Landung 54 Stunden lang am Boden bleiben, bevor es wieder nach Wien zurückfliegen konnte.