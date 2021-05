Aussage gegen Aussage: Ex-Tanzlehrer der Wiener Staatsoper freigesprochen

Ein ehemaliger Tanzlehrer der Wiener Staatsoper wurde heute vor Gericht freigesprochen. Dem 59-Jährigem wurde Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses vorgeworfen. Der Vorwurf konnte sich aber nicht erhärten.

Ein ehemaliger Tanzlehrer der Wiener Staatsoper ist am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten vom Vorwurf des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses freigesprochen worden. Der 59-Jährige - ihm wurde gekündigt - wurde laut Anklage beschuldigt, 2013 einen damals 16-jährigen Schüler aufgefordert zu haben, an ihm geschlechtliche Handlungen vorzunehmen. Weil Aussage gegen Aussage stand, erfolgte der Freispruch im Zweifel. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Aussage des Opfers sehr widersprüchlich

Zu den angeklagten Handlungen kam es laut dem früheren Schüler der Ballettakademie an der Wiener Staatsoper, als er zu Schulschluss 2013 im Haus des damaligen Partners seines Lehrers im Bezirk Melk zu Besuch war. Da sich die vorgeworfene Tat im Sprengel des Landesgerichts St. Pölten zugetragen haben soll, fand die Verhandlung in der niederösterreichischen Landeshauptstadt statt. Nach dem ersten Prozesstag am 23. Februar wurde am Donnerstag das mutmaßliche Opfer - ein nun in Deutschland wohnhafter Tänzer - per Videoschaltung als Zeuge befragt.