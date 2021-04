Ausreisekontrollen im Bezirk Scheibbs ab Freitag

Ab Freitag gilt im Bezirk Scheibbs eine Hochinzidenzgebiets-Verordnung. Somit sind Ausreisekontrollen vorgesehen.

Im Bezirk Scheibbs gilt ab Freitag nach Angaben der Bezirkshauptmannschaft eine Hochinzidenzgebiets-Verordnung, in der Ausreisekontrollen vorgesehen sind. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Donnerstag mit 437,1 zum siebenten Mal in Folge über der kritische Marke von 400. Der Bezirk zählt 18 Gemeinden und etwa 41.000 Einwohner.