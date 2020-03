Ausreichend Lernmaterialien und Unterstützung im Internet vorhanden

In Österreich sollen die Schüler derzeit weitgehend zuhause lernen. Neben den Schulmaterialien gibt es auch online zahlreiche Angebote.

Mit der De-Facto-Schließung der Schulen in Österreich sollen die Schüler weitgehend daheim lernen. Dabei sprießen die Angebote für diverse Lernmaterialien und Unterstützungen derzeit nur so aus dem Boden - wer nur einen Bruchteil davon nutzt, hat vermutlich keine Zeit mehr, die von den Lehrern eigentlich vorbereiteten Übungsaufgaben zu bearbeiten.

Großteil der Schulbücher als E-Book verfügbar

Schon vor Corona-Zeiten standen zahlreiche digitale Lernmaterialien zur Verfügung - auch wenn diese unter Umständen nicht genutzt wurden. So gibt es etwa einen Großteil der Schulbücher mittlerweile neben der Papierausgabe gleichzeitig als E-Book. Im Regelfall findet sich der Code für die Nutzung auf der Rückseite des Covers oder auf den ersten Seiten. Über die Homepage des Verlags kann dann losgelegt werden - oft finden sich neben dem eigentlichen Buch auch Audiobeispiele etwa für Englisch oder zusätzliche Übungsmaterialien.

Wem das noch nicht genug ist: Viele Schulbuchverlage haben mittlerweile ihr Angebot freigeschaltet. Man kann also auch ohne Code auf viele Materialien zugreifen. Dazu kommen noch die "inoffiziellen" Kanäle - etwa YouTube-Videos, die von manchen Lehrern selbst erstellt oder empfohlen wurden und deren Zugriffszahlen jetzt in die Höhe schnellen.

Gratis-Nachhilfe wird vermittelt

Auch Nachhilfeinstitute drängen mit Spezialangeboten in den Markt. Das reicht von Online-Unterrichtsangeboten bis zu digitalen Materialien. Auch Gratis-Nachhilfe wird vermittelt - etwa in Salzburg, wo Lehramts-Studenten per Video-Telefonie Schülern Nachhilfe anbieten oder über die Macher der Lehrerbewertungs-App "Lernsieg", die Menschen mit derzeit ungewollter Tagesfreizeit vom Lehrer bis zum Promi mit Schülern mit Nachhilfebedarf kurzschließen.