Auslieferung an Serbien: In Wien verurteilter Einbrecher im Heimatland gesucht

Ein 31-Jähriger Mann aus Serbien, brach fünf in Wohnhäuser in Wien ein. Er wird nach der rechtskräftigen Erledigung des Inlandsverfahrens, seinem Heimatland Serbien ausgeliefert, da dort Anklageschriften vorliegen.

Am gestrigen Montag hat das Wiener Landesgericht für Strafsachen über einen gebürtigen Serben drei Jahre Haft verhängt, nachdem dieser in der Bundeshauptstadt in fünf Wohnhäuser eingebrochen war und dabei über 100.000 Euro erbeutet hatte. Keine 24 Stunden später wurde vom selben Gericht einem serbischen Auslieferungsersuchen Folge gegeben.

Auslieferung an Serbien bis zur Verbüßung der Haftstrafe aufgeschoben

Der 31-Jährige hatte sich 2016 über Facebook in eine Wienerin verliebt und war bei dieser eingezogen. Er dürfte ihr allerdings verheimlicht haben, dass in seiner Heimat gegen ihn mehrere Verfahren anhängig und teilweise schon die entsprechenden Anklageschriften eingebracht waren. Der nach Wien übersiedelte Mann stellte sich diesen Verfahren nicht, so dass er schließlich in Abwesenheit wegen schweren Diebstahls zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde.