Auslandskatastrophenfonds wurde aufgestockt

Österreich hat die Mittel für den Auslandskatastrophenfonds auf 77,5 Millionen Euro aufgestockt, so Vizekanzler Kogler und Außenminister Schallenberg am Freitag. Erstmals bekommt Österreich eine "Strategie der humanitären Hilfe".

Derzeit sind mehr als 360 Millionen Menschen in ihrer Existenz bedroht, jeder 22. Mensch auf der Welt ist laut UNO-Angaben auf humanitäre Hilfe angewiesen. "Düstere Zahlen" wie diese sind laut Außenminister und Vizekanzler Ausgangspunkt für die Erarbeitung der Strategie gewesen, die am 4. Oktober im Ministerrat angenommen werden soll.

Höhere Mittel für Auslandskatastrophenfonds sollen auch Migrationsbewegungen verhindern

Selbstlos und uneigennützig ist das Vorhaben demnach nicht: "Da geht es nicht um Altruismus. Globale Krisen könnten etwa auch Migrationsbewegungen auslösen", sagte Schallenberg bei der Präsentation am Freitag in Wien. Und Vizekanzler Kogler erklärte: "Je mehr Menschen humanitäre Hilfe brauchen, desto wichtiger ist strukturiertes Vorgehen." Es sei "richtig, wichtig und vernünftig, zu bündeln und gemeinsame Ziele und Zuständigkeiten" zu regeln, "gerade in Zeiten der Vielfachkrisen", so Kogler.

NGOs begrüßen "Strategie der humanitären Hilfe"

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie die Caritas begrüßten das bereits im Regierungsübereinkommen festgelegte Vorhaben der "Strategie": Die Regierung komme "damit einem langjährigen Anliegen der Caritas und anderer Hilfsorganisationen nach", sagte Caritas-Präsident Michael Landau in einer Aussendung. Die Zahl an notleidenden Menschen steige mit der Klimakrise und in Folge von Kriegen und Konflikten an. Ressourcen könnten nun "gezielter, planbarer und schneller" eingesetzt werden. Die Geschäftsführerin von Care Österreich, Andrea Barschdorf-Hage, sieht "einen wichtigen Schritt im globalen Kampf gegen Hunger, Armut und Not" gesetzt.