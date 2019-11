Ausgesperrte Mutter stürzte im Bezirk Melk von Balkon

Weil ihr Sohn sie auf den Balkon ausgesperrt hatte, versuchte eine Mutter im Bezirk Melk vom zweiten Stock zu klettern. Dabei stürzte sie ab und erlitt schwere Verletzungen.

Eine von ihrem Sohn am Balkon ausgesperrte 37-Jährige ist in der Nacht auf Montag in Niederösterreich vom zweiten Stock eines Mehrparteienhauses abgestürzt. Die Frau wurde bei dem Unfall gegen 23.00 Uhr in der Marktgemeinde Bischofstetten (Bezirk Melk) verletzt, berichtete die Polizei. Eine Passantin fand die Frau und alarmierte die Rettung. Sie wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.