Ausfälle und Verspätungen bei ÖBB: FPÖ will jetzt Geld zurück

Die FPÖ NÖ will wegen nicht erbrachter Leistungen durch die ÖBB nun Geld vom Bund zurückverlangen.

Kritik an ÖBB: Bestellte Leistungen nicht erbracht

Das Land habe mit dem Fahrplanwechsel Anfang Dezember um sechs Prozent mehr Zugkilometer in der gesamten Ostregion bestellt. Der Dienstleister habe das nicht erfüllt. "Zum einen wollen wir selbstverständlich nichts bezahlen, was nicht geliefert wird. Das ist wie bei jedem Privaten, der etwas in Auftrag gibt. Was er nicht bekommt, wird er nicht bezahlen. Bei uns ist das umso schlimmer, da wir mit öffentlichen Geldern, mit Steuergeldern operieren", sagte Landbauer.