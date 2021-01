Auseinandersetzung am Bahnhof Baden endet mit drei Verletzen

Am Bahnhof Baden wurden am Mittwoch bei einer Auseinandersetzung drei Personen teilweise schwer verletzt. Zwei Beteiligte wurden stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Eine tätliche Auseinandersetzung am Bahnhof Baden hat am Mittwochabend drei teils Schwerverletzte gefordert. Es seien ein Messer und eine abgebrochene Glasflasche im Spiel gewesen, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage mit. Die Zahl der Beteiligten bezifferte er mit etwa einem Dutzend.

An den Ort des Geschehens waren zehn Polizeistreifen entsandt worden, sagte Baumschlager. Es habe vorläufige Festnahmen gegeben, letztlich seien alle Personen wieder entlassen worden. Die polizeilichen Ermittlungen dauerten an. Unter anderem seien zahlreiche Zeugeneinvernahmen durchzuführen, so der Sprecher.