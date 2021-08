Ausbruch des Ätna sorgt für Naturschauspiel

Während Sizilien von starken Bränden schwer belastet ist, sorgt der Ätna mit Lava und Rauchschwaden erneut für ein Naturschauspiel.

Der Ausbruch des Ätna begann in der Nacht auf Sonntag, wie das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Catania, am Fuße des Vulkans, mitteilte. Lava und Asche schossen aus dem Krater auf der Südost-Seite des mehr als 3.300 Meter hohen Berges.