"Ausbildungsgeld": Wien fördert Umschulungen für Wechsel in den Kindergarten

Förderung zur Umschulung: Das jüngst verkündete Wiener "Ausbildungsgeld" gilt nicht nur für den Pflege- und Gesundheitsbereich, sondern auch für den Kindergarten.

Personen, die sich für eine Umschulung zum Kindergarten- oder Assistenzpädagogen entscheiden, können dieses in Anspruch nehmen. Die Ausbildung wird mit 400 Euro monatlich gefördert. Der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) hofft auf zahlreiche Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer. Denn: Erwachsene üben den Beruf offenbar eher aus.

Wiederkehr erläutert Idee hinter dem Kindergarten-Vorstoß

Denn momentan, so konstatierte der Ressortchef gegenüber der APA, wechselt nur ein kleiner Teil der Absolventinnen und Absolventen der fünfjährigen BAfEP-Schulen (Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik, Anm.) für 14- bis 19-Jährige tatsächlich in den Kindergarten. Jene, die ein Kolleg für Erwachsene absolvieren, tun dies hingegen fast alle, berichtete er. "Daher unterstützt und forciert Wien den Ausbau der Kollegs für Elementarpädagogik und auch der ersten Bachelorstudien in diesem Bereich."