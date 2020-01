"Ausbildung statt Abschiebung": Initiative sucht neue Galionsfigur

Die von Sozialminister Anschober gegründete Initiative "Ausbildung statt Abschiebung" sucht eine neue Galionsfigur. Die Entscheidung darüber soll in den kommenden Wochen fallen.

Die von Sozialminister Rudi Anschober (Grüne) in seiner Zeit als oö. Landesrat gegründete Initiative "Ausbildung statt Abschiebung" sucht eine neue Galionsfigur. Er habe mit Stefan Kaineder einen "wunderbaren Nachfolger" als Landesrat, sagte Anschober bei einer Lehrlingskonferenz Dienstagabend in Linz. Ob ihn dieser auch bei der Lehrlingsinitiative beerben werde, ließ er aber offen.

Anschober kann Initiative nicht mit ins Sozialministerium nehmen

"Das werden wir erst dann entscheiden, wenn er angelobt ist", so Anschober im Gespräch mit der APA. Er selbst könne die Initiative nicht ins Sozialministerium mitnehmen, dort passe sie von den Kompetenzen her nicht hin. Aber eines stehe fest, betonte der Minister: "Ausbildung statt Abschiebung wird es mit Sicherheit weiter geben", da seien sich "alle wesentlichen Initiatoren einig. In welcher Form und von wem getragen, das werden wir in den nächsten zwei, drei Wochen entscheiden." Er will das Anliegen auch weiter politisch unterstützen.