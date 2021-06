Ausbauarbeiten bringen Sommersperre auf Marchegger Ostbahn

Auf der Marchegger Ostbahn ist eine mehrwöchige Sommersperre geplant. Grund dafür sind Ausbauarbeiten der Strecke Wien - Bratislava.

Auf der Marchegger Ostbahn steht im Rahmen des bis 2025 geplanten zweigleisigen Ausbaus der Strecke Wien - Bratislava eine mehrwöchige Sommersperre an. Es würden Arbeiten gebündelt, "die bei aufrechtem Zugsverkehr nicht durchgeführt werden können", teilten die ÖBB am Mittwoch mit. Streckensperre werde es in den Abschnitten Wien Aspern Nord - Marchegg (10. Juli bis 2. August) bzw. Raasdorf - Marchegg (2. August bis 6. September) geben.

REX-Verbindungen von und nach Bratislava hl.st. werden umgeleitet

In den Wochen der Streckensperren werden den ÖBB zufolge neue Gleisverbindungen hergestellt und Weichen in das Streckennetz eingebunden. Zudem werde an den Oberleitungs- und Sicherungsanlagen gearbeitet, Baumaßnahmen an Bahnhöfen und Haltestellen entlang der Strecke würden ebenfalls vorangetrieben.